Resistência cresce e ameaça PEC dos Precatórios no Senado

Na Câmara, a ideia de Arthur Lira (PP-AL) é levar o texto à análise do plenário ainda nesta semana. O assunto mexeu na bolsa e no dólar e deixou Paulo Guedes (Economia) em situação delicada.

Aprovada em comissão da Câmara na semana passada, a proposta propõe um drible no teto de gastos para garantir mais recursos no Orçamento e viabilizar o plano do governo de elevar a R$ 400 o Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família.

