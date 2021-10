Guedes só fica no governo por falta de plano B, dizem líderes do centrão

Apesar de o ministro da Economia ter cedido e topado revisar o teto de gastos para assegurar o Auxílio Brasil na casa de R$ 400, integrantes do governo avaliam que a briga entre as alas econômica e política está longe de acabar.

Além desses, houve conversas também com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que recusou qualquer possibilidade de assumir o cargo.

Integrantes da ala política sondaram ao menos dois nomes de fora do governo para eventualmente substituir Guedes: André Esteves e Mansueto Almeida, ambos do BTG Pactual. Este último chegou ao conhecimento do próprio Guedes, que falou sobre o episódio em entrevista na semana passada.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Líderes do centrão e membros do mercado financeiro afirmam que a permanência de Paulo Guedes como ministro da Economia se dá só por falta de um plano B.

