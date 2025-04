Procurador pede que TCU investigue responsabilidades sobre as fraudes no INSS

As investigações focaram entidades de classe, como associações e sindicatos, que formalizaram Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS.

De acordo com as investigações, a soma dos valores descontados por sindicatos e associações chega a R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024, mas ainda será apurado qual a porcentagem foi feita de forma ilegal.

"Não bastassem todas as dificuldades públicas e notórias enfrentadas pelo INSS, com déficits crescentes e sob o cerco multitudinário de fraudadores em busca de proventos, pensões e outras vantagens indevidas, a autarquia, ao que parece, se vê agora sob assédio da própria alta administração", escreveu.

Ele solicita que o TCU atue em força tarefa com a Polícia Federal e o MPF (Ministério Público Federal) "ante os impactos do caso".

"Embora o prejuízo, num primeiro momento, não esteja relacionado diretamente aos cofres da instituição pública, mas aos proventos dos segurados, o assunto atrai a competência do TCU em face da ação de agentes públicos com desvio de finalidade, visando benefícios indevidos para si ou para outrem", disse.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O procurador de contas Lucas Furtado defendeu, em representação enviada ao TCU (Tribunal de Contas da União) nesta quinta-feira (24), que sejam apuradas as responsabilidades sobre os descontos não autorizados em benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

