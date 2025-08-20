Presidente do conselho da Petrobras renuncia ao cargo para assumir diretoria na ANP





RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do conselho de administração da Petrobras, Pietro Mendes, renunciou ao cargo nesta quarta-feira (20), após ser aprovado pelo Senado para ocupar uma diretoria da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Seu substituto no colegiado que decide a estratégia da maior estatal brasileira ainda não foi anunciado. O estatuto da Petrobras prevê que o próprio conselho poderá eleger um novo presidente entre os conselheiros atuais ou indicar um novo nome.

O estatuto prevê ainda que o mandato do presidente substituto dura apenas até a próxima assembleia geral de acionistas que vier a ocorrer. Com a saída de Mendes, o governo fica com quatro representantes no conselho, além da própria presidente da estatal, Magda Chambriard.

Dois deles são membros da administração federal: o secretário especial da Casa Civil, Bruno Moretti, e o secretário-executivo-adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeaux. Dois são nomes externos indicados pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira: Renato Galuppo e José Fernando Coura.

Outros quatro membros do conselho foram eleitos por acionistas privados: José João Abdalla Filho, Jerônimo Antunes, Francisco Petros e Aloisio Macário Ferreira de Souza. Rosângela Buzanelli representa os trabalhadores.

Silveira tem tido prioridade na escolha do presidente do colegiado desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então a tendência é que um nome de sua pasta seja indicado para substituir o presidente que renuncia.

Espécie de braço-direito do ministro de Minas e Energia, Mendes foi indicado para diretoria da ANP em dezembro de 2024, mas resistência da liderança do Senado atrasou a votação, concluída apenas na noite desta terça (19).

Com ele, o Senado aprovou também o nome do novo diretor-geral da ANP, Artur Watt Neto. O cargo que comanda a agência estava vago desde o fim do mandato de Rodolfo Saboia, também em dezembro de 2024.

A agência é responsável por regulamentar e fiscalizar os setores de petróleo, gás e biocombustíveis, da produção e importação aos postos de gasolina. É ela quem realiza os leilões de áreas para exploração e produção de petróleo no país.

Os dois nomes aprovados pelo Senado são funcionários de carreira da ANP, mas estavam cedidos a outros órgãos federais. Watt Neto ocupa o cargo de consultor jurídico da estatal PPSA (Pré-Sal Petróleo SA), responsável por gerir as participações da União nos campos do pré-sal.