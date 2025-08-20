   Compartilhe este texto

Presidente do conselho da Petrobras renuncia ao cargo para assumir diretoria na ANP

Por Folha de São Paulo

20/08/2025 19h15 — em
Economia



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do conselho de administração da Petrobras, Pietro Mendes, renunciou ao cargo nesta quarta-feira (20), após ser aprovado pelo Senado para ocupar uma diretoria da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Seu substituto no colegiado que decide a estratégia da maior estatal brasileira ainda não foi anunciado. O estatuto da Petrobras prevê que o próprio conselho poderá eleger um novo presidente entre os conselheiros atuais ou indicar um novo nome.

O estatuto prevê ainda que o mandato do presidente substituto dura apenas até a próxima assembleia geral de acionistas que vier a ocorrer. Com a saída de Mendes, o governo fica com quatro representantes no conselho, além da própria presidente da estatal, Magda Chambriard.

Dois deles são membros da administração federal: o secretário especial da Casa Civil, Bruno Moretti, e o secretário-executivo-adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeaux. Dois são nomes externos indicados pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira: Renato Galuppo e José Fernando Coura.

Outros quatro membros do conselho foram eleitos por acionistas privados: José João Abdalla Filho, Jerônimo Antunes, Francisco Petros e Aloisio Macário Ferreira de Souza. Rosângela Buzanelli representa os trabalhadores.

Silveira tem tido prioridade na escolha do presidente do colegiado desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então a tendência é que um nome de sua pasta seja indicado para substituir o presidente que renuncia.

Espécie de braço-direito do ministro de Minas e Energia, Mendes foi indicado para diretoria da ANP em dezembro de 2024, mas resistência da liderança do Senado atrasou a votação, concluída apenas na noite desta terça (19).

Com ele, o Senado aprovou também o nome do novo diretor-geral da ANP, Artur Watt Neto. O cargo que comanda a agência estava vago desde o fim do mandato de Rodolfo Saboia, também em dezembro de 2024.

A agência é responsável por regulamentar e fiscalizar os setores de petróleo, gás e biocombustíveis, da produção e importação aos postos de gasolina. É ela quem realiza os leilões de áreas para exploração e produção de petróleo no país.

Os dois nomes aprovados pelo Senado são funcionários de carreira da ANP, mas estavam cedidos a outros órgãos federais. Watt Neto ocupa o cargo de consultor jurídico da estatal PPSA (Pré-Sal Petróleo SA), responsável por gerir as participações da União nos campos do pré-sal.

Bastidores da Política - Prefeitura precisa romper contrato com 'Águas de Manaus' Bastidores da Política
Prefeitura precisa romper contrato com 'Águas de Manaus'

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


20/08/2025

Aplicativo do Bradesco sai do ar nesta quarta-feira (20)

20/08/2025

Número de passageiros do setor aéreo brasileiro bate recorde em julho

20/08/2025

95% dos projetos de IA não geram retorno às empresas, diz estudo

20/08/2025

Descuido do governo e traição a Motta e Alcolumbre colocam oposição no comando da CPI do INSS

20/08/2025

Carta apreendida com fiscal de SP fala em 'novas liberações de imposto' e temor de ser preso

20/08/2025

Números do mercado financeiro

20/08/2025

Cotação das moedas

20/08/2025

Dólar fecha em queda e Bolsa fica estável com impasse entre Brasil e EUA

20/08/2025

Azul aumenta número de voos para Orlando após encerrar operação em 14 cidades brasileiras

20/08/2025

Gleisi reconhece falha de articulação do governo após derrota na CPMI do INSS

20/08/2025

Faltaram exemplo e liderança para evitar esquema no ICMS em SP, diz Haddad

20/08/2025

Norma americana aumenta competitividade de US$ 2,6 bi em exportações do Brasil aos EUA, diz Alckmin

20/08/2025

Com recorde de inscritos, leilão de áreas do pré-sal em dezembro terá sete blocos

20/08/2025

Pensamento de Trump sobre juros é o mesmo de Gleisi, diz Stuhlberger

20/08/2025

Dólar cai e Bolsa sobe com impasse entre Brasil e EUA e expectativa sobre Jackson Hole

20/08/2025

Bancos brasileiros temem escalada de tensões entre EUA e STF

20/08/2025

Correção

20/08/2025

Oposição derrota candidato do governo e vai comandar CPI do INSS

20/08/2025

Governo convoca líderes e integrantes de CPI do INSS para reunião de emergência após derrota

20/08/2025

Crédito do governo contra tarifaço pode ser usado para investimento, diz secretário

20/08/2025

Acordo para renovar concessão da ferrovia FCA prevê investimentos de R$ 28 bilhões

20/08/2025

Operações apontam vazamento de dados de aposentados do INSS e fraude em benefícios especiais

20/08/2025

Carta apreendida com fiscal de SP fala em 'novas liberações de imposto' e temor em ser preso

20/08/2025

Dólar cai e Bolsa sobe com impasse entre Brasil e EUA e expectativa sobre Jackson Hole

20/08/2025

Bancos ensaiam recuperação na Bolsa após sinalização de Dino sobre Lei Magnitsky

20/08/2025

McDonald's reduzirá preços de combos nos EUA após convencer franqueados

20/08/2025

IPVA terá redução de 45% no Paraná

20/08/2025

Aegea compra empresa de resíduos sólidos do RJ por R$ 1,1 bilhão

20/08/2025

Dá vontade de dar na cara, diz fundadora da rede de lojas Cresci e Perdi sobre franqueado, em vídeo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!