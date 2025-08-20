   Compartilhe este texto

Número de passageiros do setor aéreo brasileiro bate recorde em julho

Por Folha de São Paulo

20/08/2025 19h15 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de passageiros transportados em voos domésticos e internacionais (com destino ou origem no Brasil) bateu um novo recorde. Em julho deste ano, os dois segmentos somaram, juntos, mais de 11,6 milhões de viajantes, maior patamar da série histórica da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que teve início em 2000.

O resultado representa um aumento de 7,5% em relação ao mesmo mês de 2025.

"Se esse percentual de aumento se mantiver ao longo do segundo semestre, vamos fechar o ano de 2025 com cerca de 130 milhões de passageiros. Isso mostra a expansão do mercado aéreo no país e da infraestrutura aeroportuária", afirmou em nota o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Somente no mercado doméstico, o número mensal superou 9,03 milhões de passageiros, alta de 5,9% na comparação com julho do ano passado. Foi o melhor resultado para um mês de julho, de acordo com os dados do órgão regulador.

Em julho, a Latam abocanhou quase 41% de participação na demanda do mercado doméstico. A Gol ficou com uma fatia de 30,8% do mercado, e a Azul, com 28,3%.

A demanda é medida por meio do RPK (passageiros por quilômetros pagos transportados). O índice é calculado por voo, por meio da multiplicação do número de passageiros pagantes pela distância percorrida. Segundo a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), um RPK é produzido quando um assento ocupado por um passageiro pagante é transportado por um quilômetro.

No segmento internacional, a Anac registrou pouco mais de 2,6 milhões de passageiros em julho, um crescimento interanual de 13,6%.

Na opinião de Adalberto Febeliano, especialista em aviação civil, a expansão de viajantes no setor aéreo brasileiro reflete a alta no PIB (Produto Interno Bruto). Ele afirma, porém, que o mercado no Brasil é pouco explorado e tem potencial de crescer ainda mais.

Bastidores da Política - Prefeitura precisa romper contrato com 'Águas de Manaus' Bastidores da Política
Prefeitura precisa romper contrato com 'Águas de Manaus'

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


20/08/2025

Aplicativo do Bradesco sai do ar nesta quarta-feira (20)

20/08/2025

Presidente do conselho da Petrobras renuncia ao cargo para assumir diretoria na ANP

20/08/2025

95% dos projetos de IA não geram retorno às empresas, diz estudo

20/08/2025

Descuido do governo e traição a Motta e Alcolumbre colocam oposição no comando da CPI do INSS

20/08/2025

Carta apreendida com fiscal de SP fala em 'novas liberações de imposto' e temor de ser preso

20/08/2025

Números do mercado financeiro

20/08/2025

Cotação das moedas

20/08/2025

Dólar fecha em queda e Bolsa fica estável com impasse entre Brasil e EUA

20/08/2025

Azul aumenta número de voos para Orlando após encerrar operação em 14 cidades brasileiras

20/08/2025

Gleisi reconhece falha de articulação do governo após derrota na CPMI do INSS

20/08/2025

Faltaram exemplo e liderança para evitar esquema no ICMS em SP, diz Haddad

20/08/2025

Norma americana aumenta competitividade de US$ 2,6 bi em exportações do Brasil aos EUA, diz Alckmin

20/08/2025

Com recorde de inscritos, leilão de áreas do pré-sal em dezembro terá sete blocos

20/08/2025

Pensamento de Trump sobre juros é o mesmo de Gleisi, diz Stuhlberger

20/08/2025

Dólar cai e Bolsa sobe com impasse entre Brasil e EUA e expectativa sobre Jackson Hole

20/08/2025

Bancos brasileiros temem escalada de tensões entre EUA e STF

20/08/2025

Correção

20/08/2025

Oposição derrota candidato do governo e vai comandar CPI do INSS

20/08/2025

Governo convoca líderes e integrantes de CPI do INSS para reunião de emergência após derrota

20/08/2025

Crédito do governo contra tarifaço pode ser usado para investimento, diz secretário

20/08/2025

Acordo para renovar concessão da ferrovia FCA prevê investimentos de R$ 28 bilhões

20/08/2025

Operações apontam vazamento de dados de aposentados do INSS e fraude em benefícios especiais

20/08/2025

Carta apreendida com fiscal de SP fala em 'novas liberações de imposto' e temor em ser preso

20/08/2025

Dólar cai e Bolsa sobe com impasse entre Brasil e EUA e expectativa sobre Jackson Hole

20/08/2025

Bancos ensaiam recuperação na Bolsa após sinalização de Dino sobre Lei Magnitsky

20/08/2025

McDonald's reduzirá preços de combos nos EUA após convencer franqueados

20/08/2025

IPVA terá redução de 45% no Paraná

20/08/2025

Aegea compra empresa de resíduos sólidos do RJ por R$ 1,1 bilhão

20/08/2025

Dá vontade de dar na cara, diz fundadora da rede de lojas Cresci e Perdi sobre franqueado, em vídeo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!