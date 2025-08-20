Número de passageiros do setor aéreo brasileiro bate recorde em julho





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de passageiros transportados em voos domésticos e internacionais (com destino ou origem no Brasil) bateu um novo recorde. Em julho deste ano, os dois segmentos somaram, juntos, mais de 11,6 milhões de viajantes, maior patamar da série histórica da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que teve início em 2000.

O resultado representa um aumento de 7,5% em relação ao mesmo mês de 2025.

"Se esse percentual de aumento se mantiver ao longo do segundo semestre, vamos fechar o ano de 2025 com cerca de 130 milhões de passageiros. Isso mostra a expansão do mercado aéreo no país e da infraestrutura aeroportuária", afirmou em nota o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Somente no mercado doméstico, o número mensal superou 9,03 milhões de passageiros, alta de 5,9% na comparação com julho do ano passado. Foi o melhor resultado para um mês de julho, de acordo com os dados do órgão regulador.

Em julho, a Latam abocanhou quase 41% de participação na demanda do mercado doméstico. A Gol ficou com uma fatia de 30,8% do mercado, e a Azul, com 28,3%.

A demanda é medida por meio do RPK (passageiros por quilômetros pagos transportados). O índice é calculado por voo, por meio da multiplicação do número de passageiros pagantes pela distância percorrida. Segundo a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), um RPK é produzido quando um assento ocupado por um passageiro pagante é transportado por um quilômetro.

No segmento internacional, a Anac registrou pouco mais de 2,6 milhões de passageiros em julho, um crescimento interanual de 13,6%.

Na opinião de Adalberto Febeliano, especialista em aviação civil, a expansão de viajantes no setor aéreo brasileiro reflete a alta no PIB (Produto Interno Bruto). Ele afirma, porém, que o mercado no Brasil é pouco explorado e tem potencial de crescer ainda mais.