Aplicativo do Bradesco sai do ar nesta quarta-feira (20)

Por Folha de São Paulo

20/08/2025 19h30 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo do banco Bradesco parou de funcionar na noite desta quarta-feira (20). As reclamações na plataforma Downdetector tiveram início por volta de 18h30, e o app segue fora do ar às 19h18.

Em quase mil queixas no Downdetector, os clientes relatam problemas no aplicativo para smartphone e no internet banking.

Procurado, o banco não respondeu.

Usuários também relatam problemas nas redes sociais.

As pessoas que marcam a conta do Bradesco no X recebem automaticamente esta mensagem: "Olá! Pedimos que tente acessar novamente mais tarde, por favor. Estamos à disposição."

O perfil do banco é programado para responder os clientes automaticamente usando a inteligência artificial da instituição, a Bia.

Os clientes também reclamam do horário da falha, considerando que o comércio deve fechar nos próximos minutos.

