Presidente da fundação dos funcionários da Ambev morre vítima de complicações da Covid-19

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Morreu na noite desta terça-feira (31), em São Paulo, o presidente e diretor executivo da Fundação Zerrenner, José Heitor Attílio Gracioso, aos 89 anos. Vinculada aos funcionários da cervejaria Ambev, a Fundação Zerrenner é acionista da companhia, com uma participação de 10,23% no capital. Até fevereiro deste ano, Gracioso era membro do conselho da Ambev.

O executivo foi vítima de complicações da Covid-19. Gracioso deixa esposa, três filhos, oito netos e cinco bisnetos.

Ele entrou na antiga Companhia Antarctica Paulista em 1946, ainda aos 14 anos, como office-boy, e chegou à presidência do conselho de administração da empresa em 1999, quando houve a fusão com a Brahma, que deu origem à Ambev. A companhia se tornou a maior cervejaria do mundo e hoje integra a holding AB Inbev.

No final de 2017, a Fundação Zerrenner adquiriu 15,3% de participação das ações da Itaúsa, controladora do banco Itaú.

A Fundação mantém hoje duas escolas gratuitas de ensino fundamental e médio, em São Paulo (SP) e em Sete Lagoas (MG), com cursos técnicos em parceria com o Senai. Atendeu cerca de 2 mil alunos no ano passado. Também em 2020, a instituição ofereceu 1,1 mil bolsas de estudos de formação universitária e de pós-graduação para os empregados da Ambev.

Já na área de saúde, a fundação oferece assistência médico-hospitalar para cerca de 70 mil pessoas.

Formado em Administração de Empresas na FGV (Fundação Getúlio Vargas), Gracioso também cursou Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e Propaganda e Marketing pela ESPM-SP (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Teve participação ativa na ESPM, como conselheiro e membro do conselho fiscal. Seu irmão, Francisco Gracioso, morto no ano passado, foi presidente da ESPM.

"O legado deixado pelo Sr. José Heitor Attílio Gracioso será sempre lembrado na Fundação Zerrenner como uma referência de tenacidade, amor pelo estudo e resultados excelentes", informou a instituição, em nota.

Victorio De Marchi, co-presidente do conselho de administração da Ambev - que era presidente da Antarctica na época da fusão com a Brahma -divulgou nota de pesar. "Perdi um grande amigo e parceiro de toda uma vida. Que nosso querido Gracioso descanse em paz e peço a Deus que conforte sua família neste momento de tristeza".