Prêmio Espírito Público, voltado a iniciativas de servidores, prorroga inscrições

As áreas têm critérios específicos de avaliação das iniciativas. Na Saúde, busca-se premiar projetos que melhoram a gestão do sistema de saúde, aprimoram a atenção primária e incentivam a inovação em prevenção e tratamento de doenças. Os projetos podem ser dedicados à saúde mental e ao bem-estar emocional.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os organizadores do Prêmio Espírito Público prorrogaram as inscrições da 7ª edição do evento para o dia 20 de junho.

