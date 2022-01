OCDE aprova convite para Brasil começar a negociar entrada na entidade

As maiores objeções eram colocadas pela França por conta da política ambiental do presidente Bolsonaro.

"[Esses valores] também se referem a compromissos dos membros da OCDE na promoção de um crescimento econômico sustentável e inclusivo, além do objetivo de combater as mudanças climáticas, inclusive impedindo e revertendo a perda de biodiversidade e o desmatamento".

Mesmo antes da formalização do processo negociador, o Brasil já vinha adotando essas normas, justamente para sinalizar seu interesse em fazer parte do grupo.

O pedido formal de adesão à OCDE ocorreu em 2017. O ingresso no "clube dos países ricos" é uma das prioridades da política externa do governo Jair Bolsonaro (PL).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os membros do conselho da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) aprovaram, nesta terça-feira (25), que o Brasil inicie formalmente as negociações para ingresso na entidade.

