Nissin anuncia miojo doce nos sabores chocolate e beijinho

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - ​​​A Nissin anunciou nesta quarta-feira (20) o lançamento de versões doces de seu macarrão instantâneo. Em edições limitadas, a companhia apresentou as embalagens de miojo nos sabores chocolate e beijinho.

​As novas versões do macarrão deverão ser preparadas com leite no lugar de água, ficarão prontas em quatro minutos e devem ser lançadas na próxima terça-feira (26).

A novidade foi anunciada com um vídeo de animação nas redes sociais da marca que mostra uma dupla de espiões passando por obstáculos para encontrar os miojos de chocolate e beijinho. Foi o terceiro de uma série de vídeos da campanha de divulgação dos novos sabores, que teve início no dia 1º de abril e apresentou os dois personagens com a missão de descobrir um "miojo secreto".

Nas redes sociais, usuários tiveram reações divididas. Enquanto alguns se espantaram com a ideia de um miojo doce, outros não veem a hora de provar a novidade e já planejam festa de aniversário com os novos sabores.