Documento de transferência de carro e abertura de empresa poderá ser assinado por celular

O serviço está disponível para as pessoas que têm biometria facial cadastrada no aplicativo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A assinatura eletrônica de documentos como transferência de veículos e abertura de empresas vai poder ser feita por meio do aplicativo de celular do governo federal, segundo o Ministério da Economia, que anuncia o lançamento da ferramenta.

