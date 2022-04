Gigantes do varejo elevam pressão contra camelódromo digital

"A pandemia impulsionou o crescimento do digital e o que nós vimos foi, de um lado, o varejo formal pagando impostos e registrando funcionários, enquanto outras plataformas sem nenhum controle foram entrando. Queremos mostrar ao grande público, aos meios políticos e econômicos, que nós temos um problema no país e que não se pode falar da informalidade como algo normal. É ilegalidade não pagar imposto", diz Silva.

Depois de levar a preocupação a órgãos como Receita, Ministério Público e Ministério da Justiça, a ideia agora é introduzir o assunto para a conscientização do consumidor final e preparar propostas para os candidatos às eleições deste ano, segundo Marcelo Silva, presidente do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo). Segundo ele, a solução passa por reforma tributária.​

