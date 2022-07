Movimento de equidade racial em empresas expande vagas em conselho

O Mover foi criado como um manifesto lançado por um pequeno grupo de fornecedores do Carrefour para combater o racismo. Nasceu com cerca de dez empresas como Nestlé, Mondelez, Coca-Cola e L'Oréal e tem hoje a participação de quase 50 companhias.

Agora chegam José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e Nina Silva, fundadora do Movim Black Money e CEO do D’Black Bank.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mover, movimento de empresas pela equidade racial iniciado após o assassinato de João Alberto Silveira Freitas por seguranças no estacionamento do Carrefour em 2020, oficializou a posse de dois novos membros eleitos para a composição do Conselho Deliberativo do Movimento.

