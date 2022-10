Morre Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, aos 78 anos

O único filho de Dietrich, Mark, de 30 anos, recentemente atuou como diretor administrativo de uma das empresas de investimentos do pai, e é visto como um possível sucessor do grupo.

A empresa também é conhecida pela publicidade, com o slogan mundialmente famoso "Red Bull te dá asas", e a associação com esportes radicais.

Dietrich Mateschitz formou-se na University of World Trade, em Viena, e trabalhou no marketing de diversas empresas na década de 1970.

Hoje, sua fortuna é estimada em 25 bilhões de euros, 51º lugar no ranking das pessoas mais ricas do mundo da Forbes.

