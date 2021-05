Mineira Algar compra Vogel Telecom em negócio de até R$ 600 milhões

A concretização da transação está sujeita a análise pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica e pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), além do não exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas minoritários da controladora da Vogel.

A rede adquirida é majoritariamente complementar à da companhia nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em regiões e bairros compatíveis com seus mercados-alvo e atualmente de difícil acesso para novas construções.

