Messem e Faros se fundem e criam maior corretora independente do Brasil

Após a fusão, a Messem/Faros terá unidades em 25 cidades e estará presentes em dez estados, além do Distrito Federal, com 450 assessores de investimentos. A empresa funcionará como uma única corretora, mas as marcas continuarão, inicialmente, com atividades de agentes autônomos separadas.

Segundo comunicado, a expectativa dos escritórios é chegar a R$ 100 bilhões sob custódia até o fim de 2024. A XP continuará como sócia após a fusão, com uma fatia de 42% do negócio. Os 58% restantes serão divididos entre os sócios das consultorias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os escritórios Faros Private e Messem Investimentos, ambos ligados à XP, anunciaram nesta terça-feira (4) que irão fundir seus negócios, formando a maior corretora de investimentos independente do Brasil, com R$ 65 bilhões sob custódia e mais de 50 mil clientes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.