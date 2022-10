Lula critica abatimento dos mais ricos em Imposto de Renda e promete mudanças

Em clima de Carnaval, Lula percorreu um trecho de cerca de 2,5 quilômetros entre o Morro do Gato e o Farol da Barra em cima de uma camionete. Os organizadores estimam que ao menos 100 mil pessoas participaram do ato.

"Eu sempre digo que as pessoas não querem muito. As pessoas querem o suficiente para viver com decência", disse.

Afirmou ainda que, a despeito do cenário de retomada econômica mostrado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua campanha no rádio e televisão, milhões de crianças devem passar o Dias das Crianças "sem uma única lembrança porque o pai e mãe não podem dar".

O petista afirmou que "não é normal" que uma pessoa que ganha seis salários mínimos seja considerada rica e esteja entre os 10% mais ricos do país. E destacou que 68% da arrecadação do Imposto de Renda vem de pessoas que ganham pouco.

