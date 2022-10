Dia das Crianças deixa shoppings lotados pelo país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem resolveu aproveitar o feriado de 12 de outubro, que celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, para ir ao shopping encontrou milhares de pessoas com a mesma ideia. Embora as associações de shoppings ainda não tenham balanço do movimento desta quarta (12), publicações em redes sociais registravam a lotação.

Entre os consumidores, pais que deixaram para a última hora a compra dos presentes dos pequenos. Há até quem levantou dúvidas sobre a crise econômica no país.

Quase 80% dos shoppings pesquisados pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) planejaram eventos para atrair o público infantil, de ações de recreação infantil, a instalação de brinquedos e apresentações teatrais. Os espaços têm ainda reuniões para a troca de figurinhas da Copa.

A associação espera que este dia 12 resulte num aumento de 15% no movimento comparado a 2021, e de 11%, em relação a 2019, na pré-pandemia.

Depoimentos no Twitter indicam uma retomada dos consumidores aos shoppings.

Os empresários confiam num aumento do ganho líquido. A Abrasce estima crescimento de 16% nas vendas, mas prevê que cada consumidor gaste, em média, R$ 204 com presentes e outros produtos. Dez reais a menos do que na data no ano passado.

Já para a Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), o tíquete médio deve ser de R$ 240. Um aumento de R$ 42 em relação ao ano passado, segundo a entidade.