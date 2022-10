Wall Street tem nova queda com ata do Fed reforçando alta dos juros

Davi Lelis, especialista da Valor Investimentos, diz que indicadores do mercado financeiro indicam que o Fed está apenas na metade do caminho do aperto das taxas de juros.

Projeções do Fomc divulgadas com a ata mostram que a taxa básica de juros, atualmente na faixa de 3% a 3,25%, subirá para a faixa de 4,25% a 4,50% até o final deste ano.

Na reunião do mês passado, o Fed elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual pela terceira vez seguida, no esforço para reduzir a maior inflação dos últimos 40 anos.

No Brasil, não houve negociações na Bolsa de Valores devido às celebrações do Dia da Padroeira.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades responsáveis pela política de controle da inflação nos Estados Unidos consideram que é necessário continuar subindo juros para frear a escalada dos preços, segundo a ata divulgada nesta quarta-feira (12) da última reunião do Fomc, o comitê de mercado aberto do Fed (Federal Reserve, o banco central americano).

