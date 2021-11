Juro alto com crescimento econômico baixo gera 'trajetória fiscal explosiva', diz Campos Neto

O presidente do BC destacou que pela primeira vez o Brasil passa por forte alta de preços "importando" inflação global. Ou seja, com efeitos também dos preços de outros países.

Além disso, ele afirmou que o PL (Projeto de Lei) cambial, que promove mudanças importantes no mercado de câmbio, deve ser votado ainda em novembro, conforme conversas que teve com parlamentares.

O cenário citado pelo presidente do BC é o que está se desenhando para o próximo ano. Nas últimas semanas, analistas e instituições financeiras revisaram para baixo as expectativas para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2022. O boletim Focus desta semana, em que o Banco Central divulga projeções do mercado, veio pela primeira vez com previsão abaixo de 1%.

"Há preocupação com a trajetória fiscal, se temos juros de 12% ou 13% com crescimento de 1%, temos claramente uma trajetória [fiscal] explosiva", afirmou.

