Banqueiro André Esteves diz que Doria teve ato heroico ao deixar setor privado para seguir vida pública

Para uma plateia de cerca de 50 pessoas, além do staff do banco, também falaram os secretários Henrique Meirelles (PSD) e Patrícia Ellen e o vice Rodrigo Garcia (PSDB).

Maia defendeu que a construção da terceira via política passa por São Paulo, pela concentração populacional e por ser o maior colégio eleitoral do país.

Acompanhado do ex-presidente da Câmara e agora secretário de projetos do estado, Rodrigo Maia (sem partido), Doria foi questionado sobre a viabilidade de uma candidatura alternativa a Lula (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido).

