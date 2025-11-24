   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Isenção do IR vai beneficiar classe média do interior que votou em Bolsonaro, diz estudo

Por Folha de São Paulo

24/11/2025 22h34 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova faixa de isenção do IR (Imposto de Renda), promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), beneficiará majoritariamente brasileiros que vivem no interior do país, pertencem à classe média e votaram em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição de 2022.

É o que mostra estudo da consultoria 4intelligence, que cruzou dados do Ministério do Trabalho e Emprego com informações da Justiça Eleitoral, com o objetivo de estimar quantas pessoas devem ser favorecidas pela nova política, onde elas estão e como votaram nas últimas eleições presidenciais.

A medida, que será sancionada por Lula nesta quarta-feira (26) e está prevista para entrar em vigor em 2026, tem dois efeitos principais: isenta do IR quem ganha até R$ 5.000 mensais e reduz o imposto a pagar para quem recebe entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350,00. O estudo considera beneficiados todos os trabalhadores que se enquadram nessas duas faixas de renda.

As mudanças constam no projeto de lei 1.087/2025, já aprovado na Câmara e no Senado. A proposta também prevê um imposto mínimo para alguns contribuintes com renda anual superior a R$ 600 mil.

A estimativa é de que entre 17,9 milhões e 19,7 milhões de trabalhadores formais deixarão de pagar IR com a mudança que passa a valer a partir de 2026. A maior parte deles mora fora das capitais e vive no centro-sul brasileiro.

A metodologia combina os dados de remuneração média da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2023 com o saldo de empregos do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) entre janeiro de 2024 e setembro de 2025.

Em números totais, 66% dos beneficiados, cerca de 13 milhões de pessoas, estão em municípios onde Lula perdeu. Apenas 34% estão em localidades onde o petista saiu vitorioso.

O padrão se repete quando se observa a distribuição estadual. Santa Catarina (42,2%), Rio Grande do Sul (40,4%), Paraná (39,4%), Mato Grosso (38,7%), São Paulo (38,6%) e Mato Grosso do Sul (35,1%) são os estados com maior proporção de trabalhadores formais beneficiados pela nova faixa de isenção.

Já os estados com maior número absoluto de beneficiados são São Paulo (6,3 milhões), Minas Gerais (1,9 milhão), Paraná (1,5 milhão), Rio de Janeiro (1,4 milhão), Rio Grande do Sul (1,3 milhão) e Santa Catarina (1,2 milhão).

Bruno Imaizumi, economista da 4intelligence, afirma que Lula, à primeira vista, acerta ao aprovar a reforma do IR que beneficia diretamente brasileiros que não o apoiaram eleitoralmente. Mas diz que o impacto positivo da medida pode ser mitigado por causa do acirramento da polarização política.

"Políticas que reduzem impostos e ampliam a renda disponível e o poder de compra para parte significativa da população tendem a favorecer o governante que as adota. Por outro lado, uma parcela desses eleitores de classe média, moradores do interior e que votaram em Bolsonaro em 2022 podem, apesar de beneficiados pela isenção do IR, se manter no campo político antipetista por causa da cristalização de posturas ideológicas mais próximas à direita e à centro-direita", diz.

Ao analisar apenas as capitais, porém, a correlação entre benefício e voto desaparece. Nessas cidades, o percentual de beneficiados é mais homogêneo, sem relação direta com a escolha eleitoral.

São 6,3 milhões de trabalhadores contemplados nas capitais -sendo 1,9 milhão só na cidade de São Paulo e 732 mil no Rio de Janeiro. Proporcionalmente, Porto Alegre (36,1%), Curitiba (35,3%), São Paulo (34,9%) e Manaus (34,3%) lideram.

Para Karla Gobo, cientista política e Coordenadora de Humanidades da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) São Paulo, o impacto eleitoral da medida ainda é incerto. Ela lembra que, embora temas econômicos costumem ter peso em disputas presidenciais, há eleições em que outras pautas ganham protagonismo.

"Será preciso observar se a ampliação da faixa de isenção produzirá efeitos eleitorais mais significativos nessas localidades ou se outras agendas, como é o caso da segurança pública nos últimos meses, acabarão predominando na formação das preferências políticas desses eleitores", diz.

Bastidores da Política - O Antônio que tombou com a árvore e que não verá este Natal Bastidores da Política
O Antônio que tombou com a árvore e que não verá este Natal

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


25/11/2025

Marcas exibem conceitos e possíveis lançamentos para ver reação do público no Salão de São Paulo

24/11/2025

Neoenergia sairá da B3, ao passo que outras 16 empresas já deixaram Bolsa neste ano

24/11/2025

Situação dos Correios pode ter impacto ainda maior nas contas em 2026, diz número 2 da Fazenda

24/11/2025

Ministra da Gestão critica proposta de reforma administrativa na Câmara e aponta falta de consenso

24/11/2025

Indignação com Master marca almoço de fim de ano de banqueiros

24/11/2025

STF forma maioria para limitar cobrança de contribuição assistencial

24/11/2025

Situação dos Correios pode ter impacto ainda maior nas contas em 2026, diz número 2 da Fazenda

24/11/2025

Banqueiro Daniel Vorcaro deixa sede da PF e é transferido para prisão em Guarulhos

24/11/2025

Situação dos Correios é muito ruim e impactou contas públicas, diz Durigan

24/11/2025

Situação dos Correios é muito ruim e impactou contas públicas, diz Durigan

24/11/2025

Wall Street sobe com recuperação de ações de tecnologia e apostas crescentes em cortes de juros

24/11/2025

Dólar fecha em queda com Fed e Galípolo no radar; Bolsa sobe

24/11/2025

Números do mercado financeiro

24/11/2025

Alckmin diz que Brasil deve receber recorde de investimento estrangeiro direto em 2025

24/11/2025

Cotação das moedas

24/11/2025

BC anuncia leilões para rolagem de swaps com vencimento em janeiro

24/11/2025

Situação dos Correios é muito ruim e impactou contas públicas, diz Durigan

24/11/2025

Governo reajusta preço do botijão para revendedoras do Gás do Povo

24/11/2025

Governo avalia nova medida provisória contra tarifaço se Congresso deixar texto caducar, diz Alckmin

24/11/2025

Bancos são falíveis, diz Galípolo após liquidação do Master

24/11/2025

Iberdrola faz oferta para fechar capital da Neoenergia a R$ 32,50 por ação

24/11/2025

Wall Street sobe com recuperação de ações de tecnologia e apostas crescentes em cortes de juros

24/11/2025

Alckmin diz que Brasil deve receber recorde de investimento estrangeiro direto em 2025

24/11/2025

Anthropic lança IA e diz que modelo é o melhor para engenharia de software

24/11/2025

Ibovespa fecha em alta com apoio de Wall Street

24/11/2025

Dólar fecha pouco abaixo dos R$5,40 com perspectiva de corte de juros nos EUA

24/11/2025

Trump fala em 'grande acordo' com China para agricultura após 'conversa muito boa' com Xi

24/11/2025

Tebet critica Congresso e diz que lobby impediu avanço nas reformas fiscais

24/11/2025

Bancos são falíveis, diz Galípolo após liquidação do Master


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!