   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Neoenergia sairá da B3, ao passo que outras 16 empresas já deixaram Bolsa neste ano

Por Folha de São Paulo

24/11/2025 22h34 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A elétrica Iberdrola anunciou nesta segunda-feira (24) uma OPA (oferta pública de aquisição) para adquirir a totalidade do capital da Neoenergia, em mais um movimento que acarretará uma saída da B3, que já perdeu 16 companhias listadas no acumulado do ano até outubro.

A oferta de aquisição, mecanismo através do qual as empresas recompram suas ações em circulação com o objetivo de fechar o capital, prevê que a controladora compre os 16,2% remanescentes ao preço de R$ 32,50 por ação.

Com a saída, a elétrica segue o caminho de uma série de outras companhias que deixaram a Bolsa brasileira em 2025. Em outubro, a B3 possuía 368 empresas listadas, ante 384 em dezembro do ano passado.

Esse é o menor número desde maio de 2023, quando começou a série histórica da B3.

Uma série de pesos pesados saíram da B3 neste ano, como a varejista Carrefour, que deixou a bolsa por decisão da sua controladora francesa. Outras companhias, como a Marfrig e a BRF, uniram operações, resultando em apenas uma companhia listada.

Desde o mês passado, as ações da Santos Brasil também deixaram de ser negociadas na Bolsa, após a conclusão de sua compra pela francesa CMA Terminals.

"Em geral, as saídas são uma sinalização de que o preço está barato e que o acionista prefere ter uma empresa sem sócios, com mais agilidade de decisão. Até porque há um custo de alguns milhões para se ter a empresa aberta na Bolsa", afirma Tiago Cunha, sócio da Grou Capital.

Para Jean Marcel Arakawa, sócio da área de mercado de capitais do escritório Mattos Filho, o movimento de saída da Bolsa vem se destacando pelo fato de não haver abertura de capital na B3 desde setembro de 2021.

"Sempre houve OPAs. O que torna esse movimento mais visível atualmente é que estamos há anos sem IPOs. Estamos com a porta de saída aberta, enquanto a porta de entrada está fechada", compara.

Ele lembra que os juros altos fazem com que os preços das ações fiquem mais baratos, já esse é um cenário em que a renda fixa atrai mais investidores.

De acordo com Arakawa, a forte expansão do mercado de capital privado no Brasil nos últimos anos também está relacionada a esse movimento. "Se a ideia é só captar recursos, as empresas fazem emissão de dívidas, que é mais simples, menos custoso, sem falar que as taxas de juros altas trazem interesse para quem compra", diz. "É um pouco reflexo do desenvolvimento do nosso mercado de capitais."

Apenas através de OPAs, dez empresas já saíram da Bolsa em 2025, segundo dados da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Há outros instrumentos, como operações de reestruturação societária, que não precisam de autorização da CVM.

Bastidores da Política - O Antônio que tombou com a árvore e que não verá este Natal Bastidores da Política
O Antônio que tombou com a árvore e que não verá este Natal

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


25/11/2025

Marcas exibem conceitos e possíveis lançamentos para ver reação do público no Salão de São Paulo

24/11/2025

Isenção do IR vai beneficiar classe média do interior que votou em Bolsonaro, diz estudo

24/11/2025

Situação dos Correios pode ter impacto ainda maior nas contas em 2026, diz número 2 da Fazenda

24/11/2025

Ministra da Gestão critica proposta de reforma administrativa na Câmara e aponta falta de consenso

24/11/2025

Indignação com Master marca almoço de fim de ano de banqueiros

24/11/2025

STF forma maioria para limitar cobrança de contribuição assistencial

24/11/2025

Situação dos Correios pode ter impacto ainda maior nas contas em 2026, diz número 2 da Fazenda

24/11/2025

Banqueiro Daniel Vorcaro deixa sede da PF e é transferido para prisão em Guarulhos

24/11/2025

Situação dos Correios é muito ruim e impactou contas públicas, diz Durigan

24/11/2025

Situação dos Correios é muito ruim e impactou contas públicas, diz Durigan

24/11/2025

Wall Street sobe com recuperação de ações de tecnologia e apostas crescentes em cortes de juros

24/11/2025

Dólar fecha em queda com Fed e Galípolo no radar; Bolsa sobe

24/11/2025

Números do mercado financeiro

24/11/2025

Alckmin diz que Brasil deve receber recorde de investimento estrangeiro direto em 2025

24/11/2025

Cotação das moedas

24/11/2025

BC anuncia leilões para rolagem de swaps com vencimento em janeiro

24/11/2025

Situação dos Correios é muito ruim e impactou contas públicas, diz Durigan

24/11/2025

Governo reajusta preço do botijão para revendedoras do Gás do Povo

24/11/2025

Governo avalia nova medida provisória contra tarifaço se Congresso deixar texto caducar, diz Alckmin

24/11/2025

Bancos são falíveis, diz Galípolo após liquidação do Master

24/11/2025

Iberdrola faz oferta para fechar capital da Neoenergia a R$ 32,50 por ação

24/11/2025

Wall Street sobe com recuperação de ações de tecnologia e apostas crescentes em cortes de juros

24/11/2025

Alckmin diz que Brasil deve receber recorde de investimento estrangeiro direto em 2025

24/11/2025

Anthropic lança IA e diz que modelo é o melhor para engenharia de software

24/11/2025

Ibovespa fecha em alta com apoio de Wall Street

24/11/2025

Dólar fecha pouco abaixo dos R$5,40 com perspectiva de corte de juros nos EUA

24/11/2025

Trump fala em 'grande acordo' com China para agricultura após 'conversa muito boa' com Xi

24/11/2025

Tebet critica Congresso e diz que lobby impediu avanço nas reformas fiscais

24/11/2025

Bancos são falíveis, diz Galípolo após liquidação do Master


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!