Marcas exibem conceitos e possíveis lançamentos para ver reação do público no Salão de São Paulo

Por Folha de São Paulo

25/11/2025 2h56 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fiat Panda não veio para o Salão do Automóvel de São Paulo, aberto ao público até domingo (30). No lugar do principal lançamento da marca italiana no próximo ano, está o conceito Dolce Camper, um SUV cujas cores da carroceria remetem ao Cerrado e aos cafezais, entre outros detalhes. Mas o que chama a atenção são os faróis e as lanternas pixeladas -tal e qual o futuro compacto nacional.

É uma iniciativa comum às mostras automotivas: exibir um protótipo que antecipa detalhes de um modelo que vai chegar ao mercado. Outra estratégia é exibir veículos apenas para testar a reação do público. O grupo Stellantis aposta nas duas alternativas.

A empresa que controla a marca Fiat representa também as francesas Peugeot e Citroën. Enquanto a primeira exibe o novo 3008, a segunda traz o Citroën C5 Aircross, que é diferente de tudo o que a marca oferece hoje no Brasil.

No lugar da simplicidade de modelos como C3 e Basalt, entra o refinamento típico dos modelos europeus da montadora. Apresentado em 2024 no Salão de Paris, o C5 ainda é novidade em seu mercado de origem e pode chegar ao Brasil em versões híbridas e elétricas. Além disso, seu desenho frontal antecipa a futura renovação de estilo dos modelos feitos em Porto Real (RJ).

Outra francesa testa a reação do público no pavilhão do Anhembi. A Renault apresenta o conceito Niagara, que é a base da futura picape da empresa. O modelo definitivo será produzido na Argentina e lançado no próximo ano para concorrer com Fiat Toro, Ford Maverick e RAM Rampage. A plataforma é a mesma usada pelo SUV médio Boreal.

A Hyundai exibe o Ioniq 9, um utilitário esportivo elétrico grande que deve estrear em 2026. Já a nacional Lecar Campo, uma picape híbrida, é apresentada ainda sem parte mecânica, mas com chegada ao mercado prevista para o fim de 2027. A marca diz que a futura fábrica de Sooretama (ES) começa a ser construída no início do ano que vem.

