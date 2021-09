IPC-S sobe 1,27% na 3ª quadrissemana de setembro ante 1,10% na 2ª leitura

Das oito categorias de despesas que compõem o indicador, seis aceleraram da segunda para a terceira quadrissemana de setembro, com destaque para Habitação, que subiu de 1,77% para 2,15%. O item com maior influência no grupo foi tarifa de eletricidade residencial, de 4,48% para 6,27%.

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) avançou a 1,27% na terceira quadrissemana de setembro, após 1,10% na segunda leitura. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador acumula alta de 9,42% em 12 meses, maior do que o avanço de 9,25% no período até a segunda quadrissemana.

