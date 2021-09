Banco da Inglaterra mantém taxa básica de juros e QE, como previsto

Já no caso do QE, Michael Saunders e Dave Ramsden votaram que a meta de compra de Gilts fosse reduzida em 35 bilhões de libras, para 840 bilhões de libras, enquanto os demais sete dirigentes apoiaram a manutenção do volume em 875 bilhões de libras.

Segundo comunicado divulgado após o fim da reunião de política monetária desta quinta-feira, os nove dirigentes do banco central inglês foram unânimes na manutenção do juro básico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.