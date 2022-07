Indústria encolhe tamanho das embalagens para segurar consumidor na inflação

Flávia Costa, da Scanntech, diz que a medida atende as duas pontas no cenário de inflação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à pressão inflacionária, que levou a indústria a encolher o tamanho de seus produtos para oferecer versões menores e com preços mais baixos ao consumidor, os itens com maior redução foram os sucos prontos, segundo a Radar Scanntech, plataforma de dados do varejo.

