Caixa recebeu primeira denúncia contra Guimarães após 6 meses dele no cargo

Tido como braço direito de Guimarães, Barbosa abriu mão do cargo de vice-presidente de Atacado em 1º de julho. O MPT pediu informações sobre ele diante da denúncia de que ele "causaria 'temor' às mulheres que trabalham no banco".

Já as acusações de assédio sexual e assédio moral na Caixa também estão sendo investigadas pela Procuradoria da República no Distrito Federal e pelo TCU (Tribunal de Contas da União).

Associações e sindicatos que representam os bancários têm afirmado, desde que o escândalo veio à tona, que os funcionários tinham medo de denunciar a cúpula do banco e sofrer retaliações. No dia 19 de julho, a Caixa anunciou mudanças na corregedoria.

As informações constam em um documento da investigação do MPT (Ministério Público do Trabalho) que apura as denúncias de assédio sexual e moral envolvendo Guimarães e Celso Leonardo Barbosa, ex-vice-presidente de Negócios de Atacado da instituição.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal recebeu sete denúncias internas contra Pedro Guimarães antes de ele ser demitido do banco. A primeira foi registrada em julho de 2019, apenas seis meses após ele tomar posse do cargo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.