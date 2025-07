Incerteza sobre tarifas ronda mercado de máquinas agrícolas

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O anúncio do governo dos Estados Unidos de sobretaxar em 50% as exportações brasileiras geraram uma incerteza na indústria de máquinas agrícolas, que se acentua com a aproximação do início do prazo de validade das tarifas. A previsão é que a tarifa vigore a partir de 1º de agosto.

Algumas das principais fabricantes de máquinas como tratores, plantadeiras, pulverizadores e colheitadeiras com plantas industriais no Brasil também têm unidades nos Estados Unidos ou têm o país como um de seus destinos.

Faltando somente nove dias para o início da aplicação das tarifas, os canais de negociações entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil seguem fechados.

Dirigentes de associações do setor e executivos de fabricantes ouvidos pela Folha afirmam que as preocupações com os possíveis impactos do tarifaço se devem a vários fatores, entre eles a possibilidade de o Brasil adotar a reciprocidade, o que prejudicaria as empresas dos dois lados da mesa de negociação.

Eles também questionam a incidência da tarifa em casos específicos. O presidente americano, Donald Trump, afirmou que não haverá tarifas se empresas brasileiras decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos EUA. A dúvida é o que ocorre com as empresas que já têm forte atuação nos dois países.

O tarifaço de Trump ocorre num momento em que as vendas de máquinas agrícolas apresentavam recuperação no mercado.

Dados da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) mostram que o mês de maio teve crescimento superior a 30% no faturamento, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que deu esperança à indústria de que este ano seria melhor que o esperado inicialmente.

O desempenho do mês foi impulsionado por feiras agrícolas como a Agrishow, em Ribeirão Preto, principal referência no setor e que anunciou ter gerado em cinco dias R$ 14,6 bilhões em intenções de negócios -que podem ou não se concretizar nos meses seguintes.

De janeiro a maio, as vendas atingiram R$ 26,9 bilhões, 22,8% mais que em igual período de 2024, o que já fez a Abimaq projetar que 2025 poderia ter alta de 9%.

Já havia a previsão de que os negócios serão mais difíceis no segundo semestre para a indústria de máquinas em geral, devido a fatores como a forte presença de importados no mercado nacional e a queda nas exportações (com retração nos Estados Unidos), mas o anúncio do tarifaço amplificou o temor.

Executivos afirmam que as unidades industriais no país seguem produzindo, ainda sem um horizonte claro em relação ao que será feito. Apostam, em sua maioria, que as tarifas serão aplicadas no início do próximo mês, embora torçam para que haja ao menos uma prorrogação para o início da vigência, como Trump já fez com outros países em ocasiões semelhantes. Isso daria um fôlego para negociações e a busca de soluções.

Na última semana, a Caterpillar, que no Brasil tem fábricas em cidades como Piracicaba (a 160 km de São Paulo), foi uma das empresas norte-americanas com operações no Brasil que participaram de reunião com o ministro (Desenvolvimento) e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Também participaram empresas como Amazon, Coca-Cola e GM.

"Nós queremos todo mundo unido para resolver essa questão. E as empresas têm um papel importante, tanto as brasileiras, que aliás tem empresa brasileira que tem indústria nos Estados Unidos, quanto as empresas americanas. A General Motors comemorou esse ano, participei do seu centenário no Brasil. A Johnson & Johnson tem 90 anos, a Caterpillar tem 70 anos, muitas delas exportam para os Estados Unidos", disse Alckmin. Procurada pela Folha nesta quarta (23), a Caterpillar não respondeu.

Detentora de marcas como New Holland e Case IH, a CNH Industrial afirmou que "acompanha com cautela as movimentações do mercado referentes às tarifas previstas". "A empresa segue confiante na resolução das medidas por meio do diálogo e da negociação entre os agentes em prol das cadeias produtivas envolvidas."

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos, segundo a Abimaq, com US$ 3,54 bilhões no ano passado, ante US$ 4,7 bilhões em importações, o que significa um deficit de US$ 1,16 bilhão no setor.

"A relação comercial é vantajosa para os Estados Unidos, o que anula o argumento de que haveria um desequilíbrio que justificasse a imposição de tarifas de importação adicionais", diz a associação.