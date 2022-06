Frete caro da China impulsiona exportações de componentes de couro na América Latina

As exportações de componentes de couro e calçados somaram US$ 175 milhões (cerca de R$ 900 milhões) nos cinco primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2021, alta de 21%, segundo dados da entidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A indústria brasileira de produtos para calçados e couro diz ter visto no encarecimento do frete da China um impulso aos negócios locais, especialmente na América Latina, segundo a Assintecal (associação do setor).

