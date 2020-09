Forbes lista os dez bilionários brasileiros; Joseph Safra tira Lemann do topo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nova edição brasileira da revista Forbes traz a lista dos 200 bilionários do país em 2020. Ao todo, são 238 nomes listados e que atuam em diferentes áreas. E tem mudança no topo da lista.

Número um do ranking desde 2013, o empresário Jorge Paulo Lemann aparece agora em segundo lugar, atrás do banqueiro Joseph Safra. Quem completa o pódio é Eduardo Saverin, brasileiro que é um dos cofundadores do Facebook.

Luiza Trajano, dona da Magalu, aparece como a mulher mais rica do Brasil, ocupando a 8ª posição do top 10. Ela subiu 16 posições na lista depois que seu patrimônio cresceu 181% no último ano.

Segundo a revista, a soma total das fortunas dos 238 bilionários brasileiros é de R$ 1,6 trilhão. Nomes do varejo, do setor financeiro e de investimentos dominam as primeiras dez posições.

OS 10 MAIS RICOS DO BRASIL SEGUNDO A REVISTA FORBES

Joseph Safra

R$ 119,08 bilhões

Jorge Paulo Lemann

R$ 91 bilhões

Eduardo Saverin

R$ 68,12 bilhões

Marcel Herrmann Telles

R$ 54,08 bilhões

Carlos Alberto Sicupira e família

R$ 42,64 bilhões

Alexandre Behring

R$ 34,32 bilhões

André Esteves

R$ 24,96 bilhões

Luiza Trajano

R$ 24 bilhões

Ilson Mateus

R$ 20 bilhões

Luciano Hang (Havan)

R$ 18,72 bilhões