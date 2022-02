Filhos e viúva do fundador do Maksoud Plaza poderão participar de reunião de herdeiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os filhos e a viúva de Henry Maksoud, o fundador do hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, conseguiram na Justiça o direito de participar da próxima reunião de herdeiros do espólio do empresário, que morreu em 2014.

Na sexta-feira (11), a juíza Gisele Valle Monteiro da Rocha, da 5ª Vara da Família e Sucessões, negou um recurso apresentado pela defesa de Maksoud Neto e manteve a autorização concedida no dia 26 de janeiro.

Uma reunião estava marcada para dia 28 de janeiro, mas foi cancelada.

A decisão da 5ª Vara de Família prevê que Claudio e Roberto Maksoud, filhos de Henry, e Georgina Célia Bezerra poderão propor a destituição de Henry Maksoud Neto como administrador da Hidroservice Engenharia.

O espólio do fundador do grupo Maksoud tem 99,9% da empresa, que era a controladora do hotel, fechado em 7 de dezembro do ano passado.

Na decisão do dia 26, a juíza autorizou que eles exerçam, em conjunto, "direitos e prerrogativas" da participação no espólio, "podendo agir amplamente, discutir, deliberar e votar sobre qualquer assunto".

"Fica autorizada aos herdeiros mencionados a colocar em pauta a proposta de destituição do atual administrador da Hidroservice Engenharia e a realização de indicação de novo administrador", escreveu a juíza, "que será eleito entre os herdeiros do espólio."

Claudio e Roberto Maksoud têm travado uma série de disputas públicas e judiciais com Henry Maksoud Neto, que assumiu a administração do Plaza cerca de um ano antes da morte do avô.

O hotel entrou com pedido de recuperação judicial em setembro de 2020, quando alegou que a pandemia aprofundou o rombo financeiro do negócio. Os irmãos Maksoud são contrários ao fechamento do hotel e dizem que não deixarão de brigar pela reabertura do Plaza no mesmo prédio.

Com Fernanda Brigatti