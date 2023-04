Falta com atestado médico cresce em dias após jogos de futebol, diz pesquisa

O número de atestados após os grandes jogos ainda é menor do que o registrado nas quintas-feiras, quando as empresas recebem mais faltas com apresentação de atestados médicos.

Segundo o levantamento, no dia seguinte à semifinal entre Palmeiras e Ituano, em 19 de março, a ausência de trabalhadores foi 19% maior do que em segundas-feiras normais. Em Minas Gerais, após a disputa entre América-MG e Cruzeiro, a entrega de atestados aumentou 15%, aponta o levantamento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentação de atestados médicos cresceu nos dias após os jogos de futebol das últimas semanas, segundo levantamento da gestora de ponto eletrônico Pontomais. Além das gastroenterites, as gripes são os casos mais comuns entre os funcionários das empresas que justificam as faltas.

