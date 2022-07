Falar de democracia em texto aos presidenciáveis não foi consenso na Fiesp

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na lista de diretrizes que a Fiesp preparou para encaminhar aos presidenciáveis, a entidade mencionou a estabilidade democrática e o respeito ao Estado de Direito como "condições indispensáveis para o Brasil superar seus principais desafios". O posicionamento, porém, não foi consenso dentro da Fiesp.

É que o documento ficou pronto nesta semana em que Bolsonaro fez novas declarações contra o sistema eleitoral no evento com embaixadores. E o timing foi interpretado como uma politização do material, na opinião de alguns membros da base da Fiesp que dizem ter ficado de fora da decisão.

A avaliação desse grupo é a de que o texto, que também leva assinatura do Ciesp, está bem feito do ponto de vista técnico, mas eles afirmam que, na indústria, nem todos avaliam que era necessário entrar nesse ponto, correndo o risco de indispor a entidade com Bolsonaro neste momento.

Na opinião de um alto executivo, é melhor manter o pragmatismo por ora. Outro dirigente industrial afirma que não existe no setor um consenso de que a democracia está ameaçada, apesar das declarações de Bolsonaro, às quais se refere como bobagens.

Procurada pela reportagem, a Fiesp disse que o presidente da entidade, Josué Gomes da Silva, ao saber das manifestações contrárias, ficou assustado com a possibilidade de alguém ser contra pedido democracia e Estado de Direito.​