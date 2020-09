Facebook e Instagram apresentam instabilidade nesta quinta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As redes sociais Instagram e Facebook apresentaram instabilidade nesta quinta-feira (17), por volta das 15h20.

Ambos os sites, de propriedade do Facebook, exibiam de forma intermitente uma mensagem de erro que dizia, em inglês: “Desculpe, algo deu errado. Estamos trabalhando nisso e vamos consertar assim que possível”.

Segundo o Downdetector, que monitora o funcionamento de redes sociais, por volta das 15h30 mais de 10 mil usuários já haviam reclamado sobre falha nos serviços. Às 15h40, a situação já aparentava ter sido normalizada em ambos os sites.

Ainda conforme o Downdetector, as reclamações no Brasil estavam concentradas no Sudeste do país, mas também houve queixas na Europa e em países como Estados Unidos, México e Peru.

A hashtag #instagramdown chegou aos tranding topics do Twitter nesta tarde.

O Facebook tem 2,2 bilhões de contas ativas, sendo 130 milhões delas brasileiras. Já o Instagram conta com 91 milhões de usuários brasileiros, sendo o terceiro país mais ativo na rede social, atrás apenas dos Estados Unidos (130 milhões) e da Índia (100 milhões).

Procurado, o Facebook afirmou em nota que "hoje, mais cedo, algumas pessoas podem ter tido problemas para acessar nossa família de aplicativos devido a uma mudança de configuração de rede. A questão já está resolvida."