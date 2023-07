Ex-diretora da Americanas transferiu bens ao filho antes do anúncio do escândalo contábil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-diretora da Americanas Anna Christina Ramos Saicali transferiu para seu filho as quotas de uma empresa com patrimônio de R$ 13 milhões a menos de 20 dias do anúncio feito pela companhia, em 11 de janeiro, de que havia "inconsistências contábeis" da ordem de R$ 20 bilhões no balanço.

A executiva ocupava uma das posições na diretoria estatutária aprovada pelo conselho de administração da Americanas, mas foi afastada, assim como os outros diretores, depois da revelação do escândalo contábil, que virou alvo de apuração na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), na Polícia Federal, no Ministério Público e na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Câmara dos Deputados.

Em comunicado divulgado ao mercado pela nova gestão da companhia em 13 de junho, Saicali foi apontada como uma das participantes da fraude, ao lado de Miguel Gutierrez, ex-CEO da empresa, e dos ex-diretores José Timótheo de Barros e Márcio Cruz Meirelles, além de outros executivos.

O desembarque de Gutierrez já estava definido desde agosto do ano passado, quando a varejista anunciou que ele seria substituído por Sergio Rial, um executivo recrutado fora da companhia.

Procurada pela Folha, a defesa de Saicali negou que a transferência dos bens para o filho tenha tido por finalidade proteger o patrimônio dela de eventuais medidas decorrentes das investigações, como a penhora de bens. Segundo o advogado de Saicali, Antenor Madruga, a cessão "decorreu de planejamento sucessório motivado por questões de saúde".

Documentos registrados na Junta Comercial de São Paulo mostram que Saicali formalizou em junho de 2018 a abertura de uma empresa chamada Taboca Ventures Participações Ltda., com sede em um apartamento de um prédio residencial que fica em um condomínio atrás do Shopping Iguatemi, na zona oeste de São Paulo.

Os papéis indicam que a firma tem a natureza de uma holding, com a finalidade de "constituir sociedades para atuar em setores diversos da economia" e "participar em outras sociedades, como sócia, quotista, acionista ou qualquer outra forma inclusive, através de consórcios e contas de participação".

Na abertura, o capital social era de R$ 800 mil, integralizado em dinheiro. Saicali foi indicada como sócia-administradora e detentora de quase 100% das quotas, tendo seu filho Antonio Saicali Montanha Alves Correa como único sócio e dono de apenas uma quota no valor de R$ 1.

Em julho de 2019, por meio de uma alteração do contrato social da Taboca, Saicali transferiu à empresa aproximadamente R$ 9 milhões em dinheiro e imóveis para elevar o capital da firma.

Por meio de nova alteração no fim do ano passado, Saicali cedeu para seu filho quase a integralidade de suas cotas na companhia, no valor total de mais de R$ 13 milhões, ficando com somente uma quota no valor de R$ 1.

O mesmo instrumento contratual formalizou também a transferência à Taboca de um terreno em São José do Rio Preto (SP) e uma fazenda em Sud Mennucci (SP), avaliados em cerca de R$ 2 milhões e R$ 800 mil, respectivamente, para aumentar o capital social da empresa.

Essa alteração contratual tem data de 23 de dezembro de 2022. A Americanas veio a público em 11 de janeiro de 2023 para anunciar as "inconsistências contábeis" da ordem de R$ 20 bilhões.