'National Geographic', de 1888, deixa de circular

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Mesmo uma revista que começou a ser publicada em 1888 não está imune às dificuldades financeiras que afetam a mídia. Conhecida por suas fotografias coloridas de todas as partes do mundo, a revista foi iniciada há mais de um século pela National Geographic Society, que apoia a ciência e a exploração.

A familiar capa com borda amarela da revista mensalnão estará mais à venda nas bancas a partir do próximo ano, como parte dos cortes que afetam a publicação. O foco da empresa está se voltando para seu produto digital e ela oferecerá edições especiais nas bancas, disse um porta-voz na quinta-feira, 29. Os assinantes ainda receberão uma cópia impressa a cada mês.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.