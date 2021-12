Empresas de publicidade digital reforçam coro contra projeto das fake news

Para Ivar Hartman, professor do Insper que participou dos debates sobre o projeto na Câmara, dispositivos como os criticados pelas agências são essenciais para dar transparência às plataformas e impedir mau uso de dados dos usuários e contribuiriam para evitar concentração econômica no setor.

Para o grupo, o projeto impedirá a veiculação de anúncios dirigidos a consumidores com perfis segmentados ao vedar o compartilhamento de dados de usuários das redes com outras empresas. Em 2020, a publicidade digital movimentou R$ 23 bilhões, dos quais 90% destinados a anúncios desse tipo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empresas que cresceram com o avanço da publicidade digital nos últimos anos se articulam para engrossar a pressão dos gigantes da tecnologia contra o projeto de lei da Câmara dos Deputados que muda as regras do setor e busca combater a desinformação na internet.

