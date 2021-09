Ecommerce estimula o surgimento de novas carreiras em tecnologia

Correia cita como exemplo um de seus braços direitos, Denis Mascarenhas, 33, gerente de bots e design conversacional. Essa é uma das competências mais recentes no segmento. Segundo Mascarenhas, a área usa inteligência artificial para mediar a interação via chatbot entre consumidor e empresa, possibilitando uma conversa mais fluida, que não depende só de respostas pré-determinadas.

Na opinião de Eduardo Souza, copresidente do ecommerce de vinhos Evino, as habilidades mais importantes são capacidade de inovar, pensamento analítico, visão sistêmica e aptidão para lidar com a diversidade de pessoas, além de estar conectado às redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.