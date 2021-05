Doria sanciona lei para pagar auxílio de até R$ 500 em SP

O Bolsa do Povo irá incorporar os programas Renda Cidadã, Via Rápida, Bolsa-Trabalho, Ação Jovem, Bolsa Talento Esportivo e o auxílio-moradia emergencial (Aluguel Social).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sanção do governador João Doria (PSDB) à lei que cria o programa Bolsa do Povo em São Paulo foi publicada nesta quinta-feira (27) no "Diário Oficial do Estado".

