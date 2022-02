Dólar sobe e Bolsa do Brasil tomba com início de guerra na Ucrânia

Os mercados de ações de Londres, Paris e Frankfurt caíam 3,02%, 4,67% e 5,06%, respectivamente. Na Ásia, os principais índices acionários fecharam com quedas severas. Tóquio, Hong Kong e Xangai/Shenzhen despencaram em 1,81%, 2,21% e 2,03%, nessa ordem. O barril do petróleo Brent, referência mundial para essa mercadoria, subia 7,85%, a 104,44, na maior cotação desde 2014.

Às 10h20, o Ibovespa tombava 2,33%, a 109.401 pontos. Na véspera, o índice de referência do marcado de ações do país já havia caído 0,78%, a 112.007 pontos, após dados prévios do IBGE indicarem a maior inflação para fevereiro desde 2016.

