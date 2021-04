Diretor da Confederação Nacional da Indústria morre com Covid-19

Segundo a confederação, Abijaodi foi responsável por reativar a discussão sobre abertura comercial e livre comércio na indústria e participou dos debates do acordo Mercosul-União Europeia, do acordo de Facilitação de Comércio da OMC (Organização Mundial do Comércio) e na criação do Portal Único do Comércio Exterior.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de desenvolvimento industrial da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Carlos Eduardo Abijaodi, morreu nesta segunda-feira (19) com Covid-19 aos 75 anos. Ele estava internado com a doença em Belo Horizonte desde o dia 13 de março.

