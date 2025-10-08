Cotação das moedas

   Compartilhe este texto
Por Folha de São Paulo

08/10/2025 17h45
Coroa (Suécia) - 0,5662

Dólar (EUA) - 5,3427

Franco (Suíça) - 6,6634

Iene (Japão) - 0,03499

Libra (Inglaterra) - 7,1544

Peso (Argentina) - 0,003738

Peso (Chile) - 0,005624

Peso (México) - 0,2914

Peso (Uruguai) - 0,1339

Yuan (China) - 0,7505

Rublo (Rússia) - 0,06555

Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,2013

08/10/2025

PSD, com três ministérios, se junta a União Brasil e PP contra MP dos impostos

08/10/2025

Prêmio Camões de 2025 vai para poeta angolana Ana Paula Tavares

08/10/2025

Números do mercado financeiro

08/10/2025

Dólar fecha em leve queda e Bolsa avança, com agenda do Congresso e ata do Fed no radar

08/10/2025

Haddad descarta mudança de meta fiscal caso Congresso decida barrar MP dos impostos

08/10/2025

Petrobras anuncia R$ 2,6 bilhões para construir navios e retoma indústria naval na Bahia

08/10/2025

Governo Lula admite derrota na MP de impostos, adota discurso contra Congresso e culpa Tarcísio

08/10/2025

Governo prevê liberar 100% do compulsório da poupança em 10 anos em novo modelo de crédito imobiliário

08/10/2025

Congresso votará contra povo brasileiro se derrubar MP do aumento de impostos, diz Lula

08/10/2025

Lula sanciona ampliação da tarifa social de energia, aposta para eleição

08/10/2025

Banco do Brasil lança 'Pix por imagem' com IA

08/10/2025

Brasil tem fluxo cambial negativo de US$ 223 milhões em setembro, diz BC

08/10/2025

Rejeição de MP dos impostos causará bloqueio em 2025 e impasse de R$ 35 bi no Orçamento de 2026

08/10/2025

Dólar oscila e Bolsa avança, com exterior e agenda do Congresso no radar

08/10/2025

Relator diz que governo pode adotar medidas unilaterais contra setores se MP dos impostos for derrubada

08/10/2025

Lula se reúne com ministros e líderes para discutir MP da alta de impostos

08/10/2025

08/10/2025

08/10/2025

Trump recorre à IA para criar factoides e tirar foco do apagão do governo

08/10/2025

Reag Capital sai da Bolsa em meio a desdobramentos da megaoperação contra o PCC

08/10/2025

Mercado Livre suspende anúncios de bebidas destiladas em meio a crise do metanol

08/10/2025

08/10/2025

08/10/2025

Lula dá aval a projeto que tira da meta fiscal R$ 5 bi por ano em investimentos da Defesa

08/10/2025

Evento em SP oferece mais de 20 mil vagas de estágio e aprendizagem

08/10/2025

INSS repassou quase R$ 400 milhões em três anos a investigada em CPI

08/10/2025

Governo prorroga prazo para negociação de ativos dos estados no Propag

08/10/2025

Governo cobra R$ 478,8 milhões do Auxílio Emergencial

08/10/2025

Dólar abre em leve alta nesta quarta-feira com investidores à espera de ata do Fed


