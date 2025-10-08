Cotação das moedas
Por Folha de São Paulo
08/10/2025 17:45:15
08/10/2025 17h45 — em
Economia
Coroa (Suécia) - 0,5662
Dólar (EUA) - 5,3427
Franco (Suíça) - 6,6634
Iene (Japão) - 0,03499
Libra (Inglaterra) - 7,1544
Peso (Argentina) - 0,003738
Peso (Chile) - 0,005624
Peso (México) - 0,2914
Peso (Uruguai) - 0,1339
Yuan (China) - 0,7505
Rublo (Rússia) - 0,06555
Euro (Unidade Monetária Europeia) - 6,2013
