Com dívida de R$ 1,2 bi, SuperVia pede recuperação judicial

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A SuperVia, concessionária que administra 270 quilômetros do sistema ferroviário no Rio e em outras 11 cidades da região metropolitana, ajuizou nesta segunda-feira (7) pedido de recuperação judicial no TJ (Tribunal de Justiça). As dívidas somam R$ 1,2 bilhão.

A empresa alega que foi seriamente impactada pela pandemia da Covid-19, que restringiu a circulação de pessoas e provocou redução brusca no faturamento da empresa.

Os trens que circulam no Rio e na região metropolitana deixaram de transportar 102 milhões de passageiros desde o início das medidas restritivas tomadas para tentar evitar a disseminação da Covid-19, ainda em março do ano passado.

O pedido, diz a concessionária, tem como objetivo "preservar a prestação de serviço aos milhares de passageiros de trens da região metropolitana do Rio de Janeiro e iniciar um novo ciclo de negociação junto aos credores e ao poder concedente a fim de superar a atual crise financeira pela qual passa a concessionária".

O cenário não é diferente em outras concessões no país, segundo dados da ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos).

Trens e metrôs bateram recorde negativo de passageiros transportados no ano passado, o primeiro no qual o país teve de conviver com a pandemia da Covid-19.

De cerca de 11 milhões de passageiros transportados por dia útil em 2019, o total caiu para 5,8 milhões no ano passado, de acordo com a associação.

Segundo a SuperVia, a redução de passageiros na pandemia representa, até o último dia 2, uma perda financeira superior a R$ 474 milhões.

Antes da pandemia, a concessionária transportava em média 600 mil passageiros por dia, número que hoje está estacionado em 300 mil passageiros, o que significa redução de 50%.

O cenário, porém, já chegou a ser pior e alcançar 70% de redução, no segundo semestre do ano passado.

A concessionária dizia ter a expectativa de que a recuperação do fluxo de passageiros ocorresse no segundo semestre deste ano, mas a crise econômica do país e o aprofundamento da crise no Rio alteraram a previsão de retomada, agora esperada somente para 2023.

"A empresa, assim como todo o sistema de passageiros do Rio de Janeiro, não conta com qualquer subsídio do governo e se mantém basicamente com recursos da venda das passagens. As dívidas da empresa somam aproximadamente R$ 1,2 bilhão, grande parte dela acumulada para pagar o custo da operação deficitária durante a pandemia", diz trecho de comunicado da concessionária.

A empresa informou que buscará "o necessário e urgente reequilíbrio econômico-financeiro" do contrato junto ao governo do Rio.

Além da perda de receita, os trens do Rio têm sido alvo de furtos de cabos, trocas de tiros entre grupos rivais, morte e até mesmo de baile funk dentro de um vagão no auge da pandemia.

Em março, um vídeo circulou na internet mostrando uma multidão aglomerada -sem máscaras, alguns com cervejas na mão- num vagão da SuperVia. A festa teria coincidido com o dia em que o Brasil registrou 2.815 mortes causadas pela Covid-19.

Em 4 de abril, uma mulher de 26 anos morreu após ser baleada num assalto no interior de um trem na zona norte e, só no primeiro trimestre do ano, foram registrados ao menos cinco casos de tiroteios no entorno das linhas férreas, que prejudicaram a operação do sistema por 11 horas e 18 minutos.

Além da capital, o sistema de trens urbanos opera em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi e Guapimirim. Os 270 quilômetros de concessão são divididos em cinco ramais, três extensões e 104 estações.