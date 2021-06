Redes sociais e sites de notícias são atingidos por interrupções

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Interrupções múltiplas na internet atingiram redes sociais e sites de notícias em todo o mundo nesta terça-feira (8), com relatos apontando para um problema no serviço de computação em nuvem Fastly, sediado nos Estados Unidos.

Quase 21 mil usuários do Reddit relataram problemas com a rede social, enquanto mais de 2.000 relataram problemas com a Amazon, de acordo com o site que monitora interrupções na internet Downdetector.com. O Twitch, que pertence à Amazon, também registrava interrupção. Procurada pela agência de notícias Reuters, a empresa ainda não comentou o caso.

Sites de veículos de imprensa como Financial Times, The Guardian, The New York Times, Bloomberg News, CNN e Al Jazeera também enfrentaram problemas por quase uma hora nesta manhã. Plataformas de streaming como Spotify, Hulu, sites de instituições oficiais como da Casa Branca e do governo britânico também tiveram instabilidade. Ainda não existe uma lista completa de sites afetados.

De acordo com o Financial Times, a interrupção nos sites do governo britânico pode ter causado problemas para quem reservou vacinas Covid-19 ou que aguardo resultados de testes.

Segundo a Reuters, os sites voltaram a apresentar estabilidade por volta das 8h36 (horário de Brasília).

O serviço de computação em nuvem Fastly disse que está investigando o problema, de acordo com o site da empresa.

De acordo com o site da companhia, a maioria das áreas de cobertura da Fastly enfrentava "performance degradada".

A Fastly é um dos provedores de rede de entrega de conteúdo baseado em nuvem mais usados do mundo. A empresa afirma que o problema foi identificado e corrigido. Segundo a Fastly, os clientes podem ter um aumento na carga de origem conforme os serviços globais retornam. A empresa, que abriu o capital em 2019 e tem uma capitalização de mercado de US $ 5 bilhões (R$ 25,2 bilhões), é muito menor do que concorrentes como o AWS, nuvem da Amazon. A empresa atua facilitando o fluxo de sites, seguindo rotas menos congestionadas, o que permite que alcancem consumidores com maior rapidez. Durante a instabilidade, sites de notícias criaram meios alternativos para relatar a indisponibilidade generalizada. O site americano de tecnologia Verge usou o Google Docs para relatar notícias, enquanto o editor de tecnologia do Reino Unido no Guardian começou um tópico no Twitter para relatar os problemas.