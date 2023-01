Cade aprova compra do Banco Alfa pelo Safra

Em novembro, após o anúncio da compra, David Safra, conselheiro do Banco Safra, afirmou que a transação era um marco na história da instituição no Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Superintendência do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou nesta sexta-feira (6) a compra, pelo Banco Safra, do Conglomerado Financeiro Alfa, controlador do Banco Alfa. O valor da operação, realizada em novembro, é de R$ 1,03 bilhão.

