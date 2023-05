Bruno Gagliasso investe em mercado verde e diz que, em sua empresa, só fala em bilhão

Atuação: Dono das pousadas Maria Flor e Maria Bonita, em Fernando de Noronha. No interior do Rio de Janeiro, lançou o Rancho da Montanha, onde usa painéis solares para gerar a energia ali consumida. É sócio da Credpago e da startup imobiliária Loft.

Bruno Gagliasso - A BMV calcula o valor dos ativos --preservação do fluxo de água, por exemplo-- da floresta em pé. E transforma isso em uma UCS (Unidade de Crédito de Sustentabilidade). Depois, ela tokeniza esses ativos e vende no mercado. Uma mata que está sendo cuidada é então convertida em UCSs. A pessoa que comprá-las, vira uma associada. Ela não vale dinheiro porque a minha empresa está falando, é porque internacionalmente vale dinheiro. E vai a mercado.

Bruno Gagliasso - Totalmente. É só você abrir os jornais e ver a quantidade de dinheiro que os países de fora estão colocando no Brasil. A gente tem a floresta. Tudo o que o mundo quer preservar está aqui. Então, vamos preservar e fazer dinheiro com isso.

Bruno Gagliasso - Sim. Foi indo para a Amazônia, e vendo aquela floresta pegar fogo com os meus próprios olhos, que descobri essa minha missão de vida. Eu sou embaixador da Unicef [órgão da ONU voltado à infância]. Hoje, não cabe cuidar de crianças e não cuidar da natureza. Meu entusiasmo e ativismo ambiental me levou ao empreendedorismo na biodiversidade.

Apoiador de Lula durante a campanha, Gagliasso defende a política do presidente, que busca investimentos do exterior para a Amazônia. Para ele, os países querem cuidar da floresta não só porque o mundo precisa, mas também porque dá dinheiro.

