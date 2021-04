Bernie Madoff, condenado pelo maior esquema de pirâmide da história, morre na prisão aos 82

O esquema de pirâmide criado por Madoff prejudicou dezenas de milhares de pessoas, com um prejuízo que chega a US$ 65 bilhões.

Ele cumpria pena na Carolina do Norte. No ano passado, Madoff tentou um recurso para ser liberado da prisão e morrer em casa, sem sucesso.

