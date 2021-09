App de encontro oferece espaço para conhecer os contatinhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por ser o primeiro aplicativo de encontros em que o poder de puxar conversa cabe exclusivamente às mulheres, o Bumble anunciou mais um passo em direção à segurança. Desta vez, em um relacionamento “bizz” —como chamam a categoria de conexão profissional— com o Canopy by Hilton.

A partir desta terça-feira (28), os usuários do aplicativo contam com um espaço no hotel localizado no bairro Jardim Paulista, em São Paulo, para encontrarem seus contatinhos pessoalmente pela primeira vez —com direito a área externa e bem ventilada. Para quebrar o gelo, um jogo de cartas baseado nas perguntas já disponíveis no app ajuda a evitar a falta de assunto.

E, para harmonizar, o restaurante Stella desenvolveu drinque (R$ 35) e menu especiais para a ação, batizada de “Rolou conexão”. Se você tem alguma alergia ou intolerância alimentar, sem problemas: segundo o chef David Kasparian, é possível substituir os ingredientes dos petiscos, que vão de arancini com maionese trufada (R$ 35) a charcutaria da casa (R$ 52).

E, se de fato rolar a conexão, os casais ainda contam com 20% de desconto na hospedagem no dia do date (a partir de R$ 850 a diária sem desconto). Caso o encontro descambe para assédio ou algo que ameace a segurança de algum dos envolvidos, a equipe do hotel está preparada para prestar assistência, garante Layla Santos, responsável comercial do Canopy by Hilton.

A escolha de São Paulo para a estreia do projeto não se deu por acaso. Segundo Isadora Manzaro, brand marketing coordinator do Bumble no Brasil, o fato de 100% dos adultos já terem recebido ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi fundamental para a decisão.

Além de permitir que os usuários informem se preferem ter encontros virtuais ou presenciais em tempos de pandemia, o app também disponibiliza desde julho um selo de vacinação para identificar quem já “virou jacaré”. No entanto, trata-se de uma autodeclaração, já que o Bumble não exige comprovação da imunização. “Partimos do princípio de que a pessoa vai ser honesta. Não gostaríamos de ser um aplicativo que fica questionando o usuário, porque chega até a ser invasivo”, diz Manzaro.

E não precisa estar pronto para formar casal para aproveitar os benefícios da ação, que se estende aos usuários das categorias “bizz” e “bff” (focada em amizades). E, se você é dos que curtem a própria companhia, também dá para marcar um encontro consigo mesmo. Caso já esteja devidamente imunizado e pronto para dar o próximo passo, fique de olho: a campanha vai até 30 de novembro.

SOBRE O BUMBLE

Lançado em 2014, o Bumble foi fundado por Whitney Wolfe Herd, que em fevereiro deste ano tornou-se a mais jovem CEO a abrir o capital de uma empresa, aos 31 anos. Além de ter se diferenciado dos concorrentes por deixar o primeiro passo na mão das mulheres, a empresa também conta com um conselho 73% feminino. Atualmente, possui cerca de 42 milhões de usuários ativos em mais de 150 países.