Ferramentas permitem criar app sem saber programar

Segundo Nazareth, o serviço da Fluna é usado principalmente por startups com equipe pequena. Agora, a empresa busca fazer negócios com companhias maiores. Sua plataforma já foi usada para criar sistemas de gerenciamento de frotas de automóveis, lojas virtuais integradas com o WhatsApp e plataformas de investimento.

Entre as funções oferecidas estão inclusão de reconhecimento facial, pagamento via cartão de crédito ou emissão de boletos.

Segundo ele, a maior busca pelo produto é de consultorias, que veem na criação de aplicativos a possibilidade de oferecer um serviço a mais para seus clientes. "As consultorias precisam desenvolver projetos muito rápido e com poucos desenvolvedores", afirma.

